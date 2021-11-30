Червиченко — о «Золотом мяче» Месси: для нас хорошо. Может, у Левандовского пройдёт кураж
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о завоевании Лионелем Месси седьмого «Золотого мяча» в карьере.
«Думал, если честно, что «Золотой мяч» получит Левандовски. Мне кажется, что Роберт имеет достаточно заслуг в мировом футболе, логичнее было бы наградить его. Может быть, свою роль сыграла Копа Америка, но надо разнообразить и раздавать премию другим игрокам, дабы не порождать уныние. Все ждали другого. Если бы Месси проскочил мимо «Золотого мяча», ничего страшного с ним не случилось бы.
Для нас, для сборной России, такой исход, может быть, и положительный. Может быть, у Левандовского кураж пройдёт. Всегда надо смотреть на то, что выгодно нам», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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