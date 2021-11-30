Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал получение награды лучшему клубу года

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о получении награды лучшему клубу 2021 года по версии журнала France Football.



«Это прекрасный трофей, потому что он достался нашему клубу. У нас очень успешная женская команда и академия. Мы счастливы получить эту награду. У нас было много игроков, которые были номинированы», — цитирует Тухеля BBC.



В этом году «Челси» под руководством немецкого специалиста выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» (1:0). Также «аристократы» завоевали Суперкубок УЕФА.



Добавим, лучшим футболистом года стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он выиграл свой седьмой «Золотой мяч» в карьере. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – Жоржиньо из «Челси» и сборной Италии. Ещё один игрок «Челси», француз Н'Голо Канте, занял пятое место в голосовании.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити»:

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