Туляки бежали впереди паровоза, Смолов общался с фанатами. Фото поражения «Локо»

29 ноября в Туле на стадионе «Арсенал» тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 завершился победой хозяев со счётом 3:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:3). Игра состоялась сегодня, 29 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле.



«Первый гол пропустили из-за индивидуальной ошибки, второй – со стандарта. После этого команда пыталась вернуться в игру, особенно во втором тайме. Но это уже было трудно сделать, поэтому сегодня был не наш день», — сказал Маркус Гисдоль в эфире «Матч Премьер».

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.