Кокорин попал в заявку на матч «Фиорентины» с «Сампдорией»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч 15-го тура Серии А с «Сампдорией», сообщает пресс-служба флорентийского клуба в «Твиттере».

В этом сезоне игрок трижды выходил на замены в Серии А, суммарно проведя на поле 27 минут и не отметившись результативными действиями. В последний раз Александр Кокорин выходил на поле 3-го октября в матче с «Наполи», завершившемся поражением «Фиорентины» со счётом 1:2.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года за € 4,5 млн. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне Александр принял участие в четырех матчах итальянского чемпионата, также не отличившись результативными действиями.

С октября Кокорин не попадал в заявку и тренировался отдельно от общей группы из-за мышечной усталости. Александр попал в расширенную заявку «Фиорентины» на матч с «Эмполи» в прошлом туре Серии А, но в итоге так и не был включён в основную заявку.

Матч «Фиорентина» — «Сампдория» состоится 30 ноября в 20:30 мск.