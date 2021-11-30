Президент «ПСЖ» поздравил Месси с завоеванием седьмого «Золотого мяча»

Президент французского «Пари-Сен Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выразил поздравления 34-летнему аргентинскому форварду парижан Лионелю Месси, который накануне завоевал седьмую награду лучшему футболисту года в своей карьере.
«Я хотел бы тепло поздравить Лео. Клуб безмерно гордится тем, что один из наших игроков завоевал этот самый престижный и желанный трофей. Лео снова творит футбольную историю. Вместе со всеми нашими болельщиками по всему миру мы рады возможности насладиться выступлениями одного из самых знаковых футболистов всех времён в футболке нашего клуба», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба парижан.
Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.
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