«Велес» и главный тренер Куликов расторгли контракт. Ранее им интересовался «Ротор»

41-летний российский специалист Артём Куликов больше не является главным тренером футбольного клуба «Велес», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт расторгнут по соглашению сторон. Артём Куликов возглавил команду в мае, под его руководством было сыграно 28 матчей и одержано 12 побед. «Велес» по итогам 25 туров идёт на 10-м месте в ФНЛ, набрав 33 очка. В последних пяти матчах московский клуб два раза выиграл и трижды проиграл.
«Благодарим Артёма Анатольевича за совместную работу, за наставления, за вклад в общее дело и победные игры. Спасибо, что были частью «Велеса», говорится в сообщении пресс-службы клуба на странице в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе к Артёму Куликову со стороны «Ротора», после ухода из волгоградской команды Дмитрия Хохлова.
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