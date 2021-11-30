Каррагер: ради чего «МЮ» подписал Роналду в 36 лет? Нужно выпускать Гринвуда и Санчо

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин устроили жаркие дебаты по поводу приобретения «красными дьяволами» 36-летнего португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом информирует Manchester Evening News.
Каррагер: с 36-летним Роналду не выиграть АПЛ через четыре года. Если вы подписываете контракт с кем-то в 36 лет, то это для того, чтобы выигрывать здесь сейчас. Даже если вы подписываете 4-кратного победителя Лиги чемпионов Рафаэля Варана – это хоть немного приближает к победе в чемпионате?
Кин: нет. Он вернулся не для того, чтобы взять титул АПЛ.
Каррагер: так зачем же он вернулся?! Тогда зачем он здесь?
Кин: для кубковых соревнований. Посмотрите на команду, на соперников в лиге, на результаты в последние 2-3 года, «МЮ» не возьмёт чемпионат в ближайшие годы.
Каррагер: и вы довольны этим? Зачем подписывать контракт с Роналду в 36 лет, если они не собираются побеждать в течение следующих 2-3 лет? Начинайте выводить Гринвуда и Санчо на поле.
Кин: «МЮ» никогда и не думал выигрывать чемпионат с Роналду.
Каррагер: так в чём же смысл этого перехода?
Кин: повторюсь ещё раз – для победы в кубковых соревнованиях, в которых «Юнайтед» по-прежнему участвует.
На «Чемпионате» доступно видео гола Санчо в ворота «Челси».
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