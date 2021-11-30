«Больше не понимаю этот мир». Маттеус раскритиковал решение вручить Месси «Золотой мяч»

Чемпион мира и Европы, обладатель «Золотого мяча» 1990 года Лотар Маттеус с недоумением прокомментировал завоевание «Золотого мяча» 34-летним аргентинским форвардом «Пари-Сен Жермен» Лионелем Месси.



«Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир. При всём уважении к Лионелю Месси и всем другим замечательным, номинированным игрокам. Никто не заслужил бы этого так, как Левандовски. France Football не присудил приз ему приз и в прошлом году, взять хотя бы все титулы, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020 году, — он уже непревзойдённый.

Тем не менее, даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил 100-летний рекорд Герда Мюллера, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях.

Месси, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже. Бензема также показал классный футбол, но ничего не выиграл с «Реалом». Салах великолепен в последние месяцы, но в начале этого года у него была длительная засуха. Жоржиньо, конечно, выиграл два очень больших титула с «Челси» и сборной Италии, но он далеко не так выделяется, как нападающий «Баварии». И даже Роналду не был таким постоянным и исключительным, как Роберт. То, что он не победил, для меня просто непостижимо», — приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.

Напомним, в текущем сезоне Левандовски принял участие в 20 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 2 результативными передачами.