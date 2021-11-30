Месси обошёл Яшина и стал вторым среди самых возрастных обладателей «Золотого мяча»

34-летний аргентинский форвард французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча», награду он получил в возрасте 34 лет 158 дней. Об этом сообщает PokerStars Sport FR в «Твиттере».
До этого вторым среди самых возрастных победителей был Лев Яшин, советский вратарь получил награду в 1963 году в возрасте 34 лет 56 дней.
Самым возрастным обладателем «Золотого мяча» до сих пор остается английский футболист Стэнли Мэтьюз. В 1956 году он стал первым в истории победителем, на момент получения награды ему был 41 год 321 день.
Большую часть своей карьеры Мэтьюз выступал за «Блэкпул» (379 матчей) и «Сток Сити» (259 матча), а также сыграл 54 матча в составе сборной Англии. Форвард не только стал первым в истории обладателем «Золотого мяча», но и первым из футболистов удостоился рыцарского титула.
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