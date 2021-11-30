Кан: даже без «Золотого мяча» Левандовски уже давно вошёл в пантеон величайших

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о получении форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам 2021 года, отметив, что выиграть награду также заслужил нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски.

«Поздравляем Лионеля Месси. Но Роберт Левандовски тоже заслужил «Золотой мяч» наряду с наградой лучшему нападающему мира, потому что на протяжении многих лет он каждый день показывает выдающийся уровень.

Даже без «Золотого мяча» Левандовски уже давно вошёл в пантеон величайших в мире футбола. Я в предвкушении того, какие ещё рекорды он установит с нашим клубом в будущем. В следующем году он снова будет претендовать на награду», — приводит слова Кана официальный сайт мюнхенской «Баварии».