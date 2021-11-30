«Руководители постоянно что-то замышляют». Рыбус — о проблемах чемпионата России

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о насущных проблемах Российской Премьер-Лиги.

«По результатам в еврокубках видно спад российских клубов? Конечно, сейчас не так много громких и дорогих трансферов, как было несколько лет назад. Всё время говорят о лимите на легионеров, руководители постоянно что-то замышляют.

В «Локомотиве» тоже есть проблемы. В последнем матче, например, за нас сыграло очень много молодёжи, потому что у нас большие проблемы с кадрами. Травмы, коронавирус. Это особенно актуально, когда мы играем каждые три дня.

Общий уровень РПЛ, может, и остался на прежней высоте. Но лучшие клубы — «Зенит», «Спартак», ЦСКА — несколько лет назад на евроарене показывали себя лучше, чем сегодня. Сейчас в Россию приходят иностранные игроки более низкого качества», — приводит слова Рыбуса Weszlo.com.