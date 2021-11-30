Рыбус: Рангник влиял на решения Гисдоля в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус высказался об уходе Ральфа Рангника с поста руководителя по спорту и развитию клуба.
«Локомотив» возглавил Маркус Гисдоль. А ещё есть Ральф Рангник… На самом деле, его, наверное, больше нет. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Он был в нашем клубе, подписал пятилетний контракт с огромной зарплатой, а потом вдруг решил перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне сложно такое понять.
Рангник был координатором в «Локомотиве», клуб пытался уделить много внимания приобщению молодых игроков к основной команде. Изменилась вся структура внутри «Локомотива», многие сотрудники приехали из Германии, их сюда привёз Рангник. Аналитики, скауты, тренеры академии.
Знаком ли я с Рангником лично? Да-да! Он был с нами всё время, он был на каждой тренировке, на каждой предматчевой пресс-конференции. Он даже заходил в раздевалку во время перерывов матчей. Он не был тренером, но чувствовалось, что он влияет на решения тренера. Он давал свои указания. Но я ещё месяц назад слышал, что тема его перехода в «Манчестер Юнайтед» начала развиваться», — приводит слова Рыбуса Weszlo.com.
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