Карлес Пуйоль отреагировал на гневный пост Криштиану Роналду, опубликовав эмодзи

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на гневный пост португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Нападающий обвинил во лжи главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре.

В своём «инстаграме» Криштиану, в частности, написал: «Он утверждал, что я признался ему, будто моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси. Ферре солгал, он использовал моё имя для рекламы себя и издания, в котором он работает». Недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижного приза, лгал подобным образом, проявляя полное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и «Золотой мяч».

Пуйоль в комментарии к посту Роналду опубликовал три эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Криштиану Роналду

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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