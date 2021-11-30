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Карлес Пуйоль отреагировал на гневный пост Криштиану Роналду, опубликовав эмодзи

Карлес Пуйоль отреагировал на гневный пост Криштиану Роналду, опубликовав эмодзи
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Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на гневный пост португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Нападающий обвинил во лжи главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре.

В своём «инстаграме» Криштиану, в частности, написал: «Он утверждал, что я признался ему, будто моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси. Ферре солгал, он использовал моё имя для рекламы себя и издания, в котором он работает». Недопустимо, чтобы человек, ответственный за присуждение столь престижного приза, лгал подобным образом, проявляя полное неуважение к человеку, который всегда уважал France Football и «Золотой мяч».

Пуйоль в комментарии к посту Роналду опубликовал три эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Криштиану Роналду

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