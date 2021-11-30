«Шоу должно продолжаться!» Бензема — после церемонии вручения «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на результаты вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Французский форвард занял четвёртое место в общем рейтинге номинантов, а получил престижную награду игрок «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси.
«Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я играю в футбол для вас. Шоу должно продолжаться!» — написал Бензема в своём «твиттере».
Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. А Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.
- 30 ноября 2021
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