Менди назвал свой лучший сейв в составе «Челси»

Голкипер «Челси» Эдуард Менди, занявший второе место в голосовании за награду лучшему вратарю года по версии France Football, оценил свою игру в 2021-м.

Напомним, трофей Льва Яшина на церемонии в Париже получил Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ».

«В плане футбола 2021 год – лучший год в моей жизни, потому что это был потрясающий сезон, мы выиграли самый большой титул в Европе в мой первый год в большом клубе. На данный момент это мой лучший год, но я надеюсь, что следующие сезоны будут лучше или такими же.

Было столько ярких моментов! От игр с моим предыдущим клубом «Ренном» до полуфинала с «Реалом» и финала в Порту, очень много моментов, которые ценны и останутся в памяти.



Мой лучший сейв в «Челси»? Думаю, в домашнем полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», потому что я спас ворота при счёте 0:0, и у соперника были отличные шансы. Я спас ворота после удара Бензема, что позволило нам оставаться в игре, и мы забили через три минуты после этого, так что это самый важный сейв в моём исполнении», — цитирует Менди сайт «Челси».