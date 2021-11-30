Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Касильяс раскритиковал решение отдать «Золотой мяч» за 2021 год Лионелю Месси

Касильяс раскритиковал решение отдать «Золотой мяч» за 2021 год Лионелю Месси
Комментарии

Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс раскритиковал решение отдать «Золотой мяч» по итогам 2021 года нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Мне всё труднее и труднее верить футбольным наградам! Для меня Месси, бесспорно, входит в пятёрку лучших игроков за всю историю футбола. Но пора бы уже научиться определять лучшего игрока по итогам определённого сезона. Это не так уж сложно, чёрт возьми!» — написал Касильяс в своём «твиттере».

Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». За ним расположился форвард «Реала» Карим Бензема.

Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. А Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.

Новость по теме
«Шоу должно продолжаться!» Бензема — после церемонии вручения «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021