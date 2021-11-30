Касильяс раскритиковал решение отдать «Золотой мяч» за 2021 год Лионелю Месси

Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс раскритиковал решение отдать «Золотой мяч» по итогам 2021 года нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Мне всё труднее и труднее верить футбольным наградам! Для меня Месси, бесспорно, входит в пятёрку лучших игроков за всю историю футбола. Но пора бы уже научиться определять лучшего игрока по итогам определённого сезона. Это не так уж сложно, чёрт возьми!» — написал Касильяс в своём «твиттере».

Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». За ним расположился форвард «Реала» Карим Бензема.

Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. А Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.