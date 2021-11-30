Следствие изучает контракт Роналду с «Ювентусом»

Следствие в Италии изучает финансовые детали контракта форварда Криштиану Роналду с «Ювентусом». Как пишет La Gazzetta dello Sport, туринский клуб мог осуществлять выплаты португальцу во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчётность.



Сообщается, что следствие внимательно изучает ежемесячные платежи, которые упоминались в телефонных беседах с марта по апрель 2020 года, когда игроки «Ювентуса» пошли на понижение и отсрочку зарплат из-за пандемии коронавируса. Контракт Роналду сопоставляют с записями разговоров.

В «Ювентусе» Роналду зарабатывал около € 31 млн в год. Летом этого года 36-летний форвард покинул итальянский клуб и перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи подозревают в ложной отчётности клуба в сезонах-2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Сообщалось, что с их стороны была допущена фальсификации финансовых данных клуба на € 50 млн.