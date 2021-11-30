Салихамиджич: Левандовски — пример профессионала, он никогда не сдастся

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о получении нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
«Поздравляю Лионеля Месси с «Золотым мячом». Но мы в «Баварии» от всей души хотели, чтобы награду получил Роберт Левандовски. Мы гордимся, что такой выдающийся футболист, которого признали лучшим нападающим года, играет за нашу команду.
Левандовски – пример профессионала, он никогда не сдастся. Роберт всегда ставит себе новые цели, поэтому является одним из лучших игроков мира», — цитирует Салихамиджича сайт «Баварии».
Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера.
- 30 ноября 2021
-
13:18
-
13:15
-
13:07
-
12:59
-
12:57
-
12:41
-
12:26
-
11:58
-
11:48
-
11:30
-
11:26
-
11:01
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:29
-
10:23
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:28
-
09:14
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
07:18
-
04:47
-
04:36
-
04:22
-
03:53
-
03:44
-
03:21
-
03:05