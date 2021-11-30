Салихамиджич: Левандовски — пример профессионала, он никогда не сдастся

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о получении нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски.



«Поздравляю Лионеля Месси с «Золотым мячом». Но мы в «Баварии» от всей души хотели, чтобы награду получил Роберт Левандовски. Мы гордимся, что такой выдающийся футболист, которого признали лучшим нападающим года, играет за нашу команду.



Левандовски – пример профессионала, он никогда не сдастся. Роберт всегда ставит себе новые цели, поэтому является одним из лучших игроков мира», — цитирует Салихамиджича сайт «Баварии».

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера.