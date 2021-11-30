Юрий Сёмин: Месси и так все называют лучшим, Левандовски заслуживал «Золотой мяч»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался об итогах вручения «Золотого мяча» за 2021 год. Самую престижную индивидуальную награду в футболе вновь получил аргентинский нападающий Лионель Месси.
«Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории, во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике. По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч». Месси и так все называют лучшим игроком XXI века», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». За ним расположился форвард «Реала» Карим Бензема.
Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. А Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.
- 30 ноября 2021
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