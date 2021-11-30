КДК РФС впервые отстранил от футбола функционеров, которые довели клубы до банкротства

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) впервые в истории вынес решение об отстранении от футбола функционеров, которые довели клубы до банкротства. Эта норма появилась в регламенте недавно, она направлена на борьбу с ситуациями, когда менеджер доводил клуб до банкротства, оставлял клуб с множеством долгов, а сам спокойно шёл работать в другой клуб.
«В соответствии с частью 1 статьи 124.3 Дисциплинарного регламента РФС:
— за совершение руководством ФК «Смоленск» г. Смоленск недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Смоленск» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Савченкову В.Н. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.
— за совершение руководством ФК «Красный» п. Красный недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Красный» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Багатурии К.З. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность и запретить Тимашкову Р.А. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.
— за совершение руководством ФК «Интер» г. Черкесск недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Интер» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Джаубаеву М.А. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.
— за совершение руководством ФК «Лада-Димитровград» г. Димитровград недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Лада-Димитровград» г. Димитровград профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Мыльникову Ю.И. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.
— за совершение руководством ФК «Тамбов» г. Тамбов недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Тамбов» г. Тамбов профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Коноваловой О.Ю. на 3 (три) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Выделить в отдельное производство дело в отношении бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» г. Тамбов Худякова П.Б. и назначить заседание по данному делу на 10 декабря 2021 года», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.
- 30 ноября 2021
-
13:18
-
13:15
-
13:07
-
12:59
-
12:57
-
12:41
-
12:26
-
11:58
-
11:48
-
11:30
-
11:26
-
11:01
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:29
-
10:23
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:28
-
09:14
-
09:06
-
09:00
-
08:30
-
07:18
-
04:47
-
04:36
-
04:22
-
03:53
-
03:44
-
03:21
-
03:05