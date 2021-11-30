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КДК РФС впервые отстранил от футбола функционеров, которые довели клубы до банкротства

КДК РФС впервые отстранил от футбола функционеров, которые довели клубы до банкротства
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) впервые в истории вынес решение об отстранении от футбола функционеров, которые довели клубы до банкротства. Эта норма появилась в регламенте недавно, она направлена на борьбу с ситуациями, когда менеджер доводил клуб до банкротства, оставлял клуб с множеством долгов, а сам спокойно шёл работать в другой клуб.

«В соответствии с частью 1 статьи 124.3 Дисциплинарного регламента РФС:

— за совершение руководством ФК «Смоленск» г. Смоленск недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Смоленск» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Савченкову В.Н. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

— за совершение руководством ФК «Красный» п. Красный недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Красный» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Багатурии К.З. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность и запретить Тимашкову Р.А. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

— за совершение руководством ФК «Интер» г. Черкесск недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Интер» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Джаубаеву М.А. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

— за совершение руководством ФК «Лада-Димитровград» г. Димитровград недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Лада-Димитровград» г. Димитровград профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Мыльникову Ю.И. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

— за совершение руководством ФК «Тамбов» г. Тамбов недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Тамбов» г. Тамбов профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Коноваловой О.Ю. на 3 (три) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Выделить в отдельное производство дело в отношении бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» г. Тамбов Худякова П.Б. и назначить заседание по данному делу на 10 декабря 2021 года», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

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