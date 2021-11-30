Кроос: Месси и Роналду — лучшие игроки десятилетия, но лучший игрок 2021-го — Бензема

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о получении нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам 2021 года.



«Индивидуальные награды на самом деле не очень меня интересуют, но раз уж они есть, то должны быть справедливыми. На мой взгляд, в этот раз так не было. Для меня Бензема – лучший, если мы оцениваем игрока по итогам года.



Нет сомнений, что Месси – лучший игрок десятилетия вместе с Роналду, но, на мой взгляд, Криштиану тоже превосходит Лео», – цитирует Крооса Voetbal International со ссылкой на подкаст немца.

Напомним, Карим Бензема занял четвёртое место в голосовании за «Золотой мяч». Второе место у Роберта Левандовского из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов.