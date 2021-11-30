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Гари Линекер: Месси прав, дайте Левандовскому «Золотой мяч»

Гари Линекер: Месси прав, дайте Левандовскому «Золотой мяч»
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил слова форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, который после получения седьмого в карьере «Золотого мяча» заявил, что игрок «Баварии» Роберт Левандовски заслуживал этой награды.

«Думаю, прошлогодний «Золотой мяч» стоит присудить Роберту Левандовскому задним числом. Он заслужил победу. Он заслуживает этот приз. Месси согласен. Месси прав, дайте Левандовскому „Золотой мяч“. Это так легко сделать. Это было бы правильно», — написал Линекер в своём «твиттере».

Левандовски занял второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе по итогам 2021 года. Третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо. В 2021 году Месси выиграл трофей со сборной Аргентины, став обладателем Кубка Америки.

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