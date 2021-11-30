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Рыбус: мои слова о Ральфе Рангнике перевели некорректно

Рыбус: мои слова о Ральфе Рангнике перевели некорректно
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Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус отреагировал на публикации в российских медиа, в которых приводятся его слова изданию Weszlo о ситуации в московском клубе.

«Мои слова переведены с польского на русский некорректно, и это тиражируется в российских СМИ. Я искренне размышляю о положении клуба и команды, но никогда не позволяю себе некорректные интонации. Вся проблема в неграмотном переводе. Подчеркну, что всегда с уважением отношусь к главному тренеру и руководству «Локомотива».

Впереди стыковые матчи чемпионата мира между Россией и Польшей. Российским СМИ, наверное, предстоит много работы с публикациями на польском языке. Прошу быть внимательнее с переводом», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Добавим, Рыбус не уточнил, какие именно цитаты, по его мнению, переведены некорректно.

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