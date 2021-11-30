Азар вернулся к тренировкам и может сыграть с «Атлетиком»

Полузащитник «Реала» Эден Азар сегодня тренировался в общей группе мадридской команды. Скорее всего, бельгиец попадёт в заявку на матч чемпионата Испании с «Атлетиком», который пройдёт завтра, 1 декабря, сообщает ABC.es.

Напомним, Азар пропустил последние матчи «Реала» из-за гастроэнтерита. После перехода в «Реал» летом 2019 года бельгиец регулярно выбывает из строя по причине травм. Из-за повреждений Азар пропустил большое количество матчей. В нынешнем сезоне Эден провёл за «Королевский клуб» из Мадрида 10 матчей в Ла Лиге и отметился лишь одной результативной передачей.

Матч с «Атлетиком» может пропустить защитник Давид Алаба, он не тренировался в общей группе. Точно не сыграют травмированные вингеры Родриго и Гарет Бэйл.