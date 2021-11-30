Газизов: «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможной судьбе клуба в случае вылета из Российской Премьер-Лиги.
«Сегодня около 65-70% бюджета «Уфы» покрываются деньгами, вырученными от собственной деятельности. Фанаты не ходят на матчи? Для нас, в первую очередь, просто плохо, что на трибунах стало меньше людей. Это главная для нас беда. Думаю, это чисто моральная история. Да, финансовая отчасти тоже: если мы раньше могли зарабатывать от 3 до 5 млн рублей за матч, сейчас это совсем другие деньги.
Возможный вылет в ФНЛ? Для «Уфы» это крах. «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определённым стандартам. Сегодня «Уфу» терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят.
«Уфы» не будет в нынешнем виде, если клуб вылетит в ФНЛ — лет на 15-20 это всё улетит. Поэтому мы будем стараться, держаться. Ситуация, которая сейчас есть в турнирном плане, мы её переживём и переломим. Иначе — крах! Прямо вот крах! И я это понимаю. Поверьте, у меня много предложений уехать из «Уфы». Но… Я вместе со своими партнёрами и соратниками рождал «Уфу». Я не думаю об этом. Уверен, что мы, наоборот, будем в еврокубках. У меня такая уверенность, я стараюсь передать её всем людям, которые меня окружают. Не думаю о крахе», — приводит слова Газизова Eurostavka.
- 30 ноября 2021
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