«Бабка старая, не чуди». Ещенко пошутил о «Золотом мяче», Глушаков отреагировал

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пошутил о церемонии вручения «Золотого мяча», которая прошла в понедельник, 29 ноября, в Париже.

«После вручения «Золотого мяча», — написал Ещенко в «Инстаграме», прикрепив своё фото в чёрном костюме.

«Бабка старая, не чуди», — прокомментировал публикацию бывший одноклубник Ещенко Денис Глушаков, выступающий за «Химки».

«Бабка старая, не чуди». Ещенко пошутил о «Золотом мяче», Глушаков отреагировал Фото: Скриншот «инстаграма» Андрея Ещенко

Напомним, «Золотой мяч» по итогам 2021 года получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Второе место занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третьим стал Жоржиньо из «Челси».

Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.