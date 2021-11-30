Модрич не набрал ни одного балла в голосовании за «Золотой мяч». Он взял приз в 2018 году

Вчера, в понедельник, 29 ноября, в Париже (Франция) состоялась престижная ежегодная церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года, обладателем которого в седьмой раз за карьеру стал 34-летний аргентинский форвард «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси.
По информации издания AS, защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта и полузащитник «Реала» Лука Модрич не набрали ни одного балла в голосовании, поэтому разделили 29-е – 30-е место в списке номинантов на «Золотой мяч».
Напомним, в 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча». В том году хорват дошёл со своей сборной до финала чемпионата мира, в котором подопечные Златко Далича уступили сборной Франции (2:4).
Помимо Месси, в тройку претендентов на награду также попали нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Жоржиньо.
- 30 ноября 2021
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