«Наполи» планирует провести товарищеский матч со сборной Аргентины в память о Марадоне

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о работе над организацией товарищеского матча между неаполитанским клубом и сборной Аргентины в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.

«Мы с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо и послом Аргентины работаем над тем, чтобы провести эту встречу 24 мая 2022 года. Мы хотим провести встречу со сборной Аргентины в Неаполе. Назовём это мероприятие «Первым кубком Марадоны», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Напомним, перед матчем 14-го тура итальянской Серии А с «Лацио» неаполитанский клуб открыл памятник Марадоне. Встреча завершилась победой «Наполи» со счётом 4:0.

Диего Марадона скончался в прошлом году в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.