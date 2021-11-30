Вендел вернулся в общую группу

Полузащитник «Зенита» Вендел, пропустивший воскресный матч 16-го тура с ЦСКА (2:0), возобновил занятия в общей группе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, повреждение, которое игрок получил на прошлой неделе во встрече Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1) оказалось не таким серьёзным. Южноамериканец готовится к оставшимся до зимней паузы в сезоне играм сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге в общей группе.
После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые набрали 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте находится «Ювентус» (12).
Соответственно, «Зенит» добился права выступить в Лиге Европы зимой следующего года.
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