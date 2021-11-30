Экс-тренер «Велеса» Куликов возглавил «Ротор»
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Бывший тренер «Велеса» Артём Куликов стал наставником волгоградского «Ротора». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня, 30 ноября, «Велес» объявил об уходе Куликова с поста главного тренера команды. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Артём Куликов возглавил команду в мае, под его руководством было сыграно 28 матчей и одержано 12 побед. «Велес» по итогам 25 туров идёт в Футбольной национальной лиге на 10-м месте, набрав 33 очка. В последних пяти матчах московский клуб два раза победил и трижды проиграл.
Ранее «Ротор» покинул главный тренер Дмитрий Хохлов. Волгоградский клуб набрал 24 очка в 25 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. Лидером соревнований является «Оренбург» (53).
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