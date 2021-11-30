12 болельщикам запретили посещать игры после матча ЦСКА — «Зенит»

Савёловский суд Москвы запретил семи болельщикам посещать спортивные соревнования на два года после произошедшего во время матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (0:2). Ранее аналогичное наказание получили ещё пять фанатов.

«Постановлениями Савёловского районного суда г. Москвы от 30.11.2021 семь человек признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст 20.31 КоАП РФ. Назначено административное наказание в виде административного штрафа: пятерым в размере 20 тыс. рублей, ещё двум — в размере 15 тыс. рублей. Всем им запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе суда.

Сегодня, 30 ноября, будет рассмотрено ещё несколько протоколов, составленных в отношении болельщиков.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.