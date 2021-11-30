«Торино» может арендовать Алексея Миранчука с опцией выкупа

Итальянский «Торино» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Calciomercato.



По информации источника, туринский клуб хочет взять 26-летнего россиянина в аренду с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».



Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.