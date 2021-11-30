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«Торино» может арендовать Алексея Миранчука с опцией выкупа

«Торино» может арендовать Алексея Миранчука с опцией выкупа
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Итальянский «Торино» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб хочет взять 26-летнего россиянина в аренду с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Зенита», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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