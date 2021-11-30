Сестра осуждённого фаната: в ЦСКА сказали, что оплатят штрафы, покроют расходы на адвоката
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Сестра фаната ЦСКА Юлия рассказала, что московский клуб пообещал оплатить штраф, назначенный судом её брату за поджигание файеров во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2), и покрыть расходы на адвокатов.
«Сегодня прошёл суд, моему брату выписали штраф в 20 тыс. рублей и запрет на посещение матчей сроком на два года. Кроме него в суде было ещё около 20 болельщиков. Виновными признали всех, хотя не было видео, где брат и его товарищ жгут файеры. Есть только стоп-кадр, что они находились на стадионе. Мы будем обжаловать это решение.
В ЦСКА нам сказали, что оплатят штрафы, и обещают покрыть расходы на адвокатов», — сказала Юлия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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