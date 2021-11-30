Сестра осуждённого фаната: в ЦСКА сказали, что оплатят штрафы, покроют расходы на адвоката

Сестра фаната ЦСКА Юлия рассказала, что московский клуб пообещал оплатить штраф, назначенный судом её брату за поджигание файеров во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2), и покрыть расходы на адвокатов.

«Сегодня прошёл суд, моему брату выписали штраф в 20 тыс. рублей и запрет на посещение матчей сроком на два года. Кроме него в суде было ещё около 20 болельщиков. Виновными признали всех, хотя не было видео, где брат и его товарищ жгут файеры. Есть только стоп-кадр, что они находились на стадионе. Мы будем обжаловать это решение.

В ЦСКА нам сказали, что оплатят штрафы, и обещают покрыть расходы на адвокатов», — сказала Юлия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.