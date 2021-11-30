Сёмин — о словах Рыбуса про сборную России: он пошутил, чтобы разозлить наших. Молодец
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова польского защитника железнодорожников Мацея Рыбуса о сборной России.
Напомним, сборная России сыграет с национальной командой Польши в полуфинале стыкового турнира за право выступить на ЧМ-2022. После жеребьёвки Рыбус заявил, что считает российскую сборную командой не слишком высокого уровня.
«Он же просто пошутил, чтобы разозлить наших. Он молодец, всё правильно сделал. Это шутка, не более того. Я его хорошо знаю, он любит шутить. Поэтому я уверен, что это просто добрый юмор, ничего плохого в этих словах нет. Что касается того, сильнее ли нас Польша, то, на мой взгляд, у нас равные команды. И не нужно забывать, что мы будем играть дома», — приводит слова Сёмина Sport24.
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