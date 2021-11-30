Агент Левандовского: Месси – легенда. Но «Золотой мяч» принадлежит Роберту

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Пини Захави прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча».

«Поздравляю Месси, он великолепный игрок и легенда футбола. Но «Золотой мяч» — 2021 не принадлежит ему, не в этот раз. «Золотой мяч» принадлежит Роберту Левандовскому», — цитирует агента «твиттер Bayern & Germany».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третьим стал Жоржиньо из «Челси».

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.