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Шевченко: сделаю всё возможное, чтобы поставить «Милан» в затруднительное положение

Шевченко: сделаю всё возможное, чтобы поставить «Милан» в затруднительное положение
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура итальянской Серии А с «Миланом», который состоится завтра, 1 декабря.

«Конечно, я буду в восторге от этой встречи, но сейчас пытаюсь подавлять свои эмоции. Я профессионал и пообещал фанатам «Дженоа», что сделаю для них всё, что в моих силах. В предстоящем матче я сделаю всё возможное, чтобы поставить «Милан» в затруднительное положение.

Мы должны быть крайне осторожны. Я всегда буду болеть за «Милан», но не в матчах с «Дженоа». Да, миланцы потерпели два поражения подряд, но они демонстрируют хороший футбол. Я смотрел многие их матчи. Эта команда хорошо играет и умеет создавать опасные моменты», — приводит слова Шевченко Football Italia.

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