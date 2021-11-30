Шевченко: сделаю всё возможное, чтобы поставить «Милан» в затруднительное положение

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 15-го тура итальянской Серии А с «Миланом», который состоится завтра, 1 декабря.

«Конечно, я буду в восторге от этой встречи, но сейчас пытаюсь подавлять свои эмоции. Я профессионал и пообещал фанатам «Дженоа», что сделаю для них всё, что в моих силах. В предстоящем матче я сделаю всё возможное, чтобы поставить «Милан» в затруднительное положение.

Мы должны быть крайне осторожны. Я всегда буду болеть за «Милан», но не в матчах с «Дженоа». Да, миланцы потерпели два поражения подряд, но они демонстрируют хороший футбол. Я смотрел многие их матчи. Эта команда хорошо играет и умеет создавать опасные моменты», — приводит слова Шевченко Football Italia.