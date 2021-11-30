Лапорта – о «Золотом мяче» Месси: очень рад за него, благодарен, что он вспомнил о «Барсе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об итогах церемонии вручения наград журнала France Football.
«Очень горжусь Педри и Алексией Путельяс. Встреча с Месси не состоялась, но я очень рад за него. Благодарен ему за то, что он вспомнил о «Барселоне», — цитирует Лапорту AS.
Напомним, «Золотой мяч» получил нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс получила женский «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а Педри стал лучшим молодым игроком года.
Предыдущим обладателем мужского «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году Месси впервые завоевал трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. В августе 2021 года Лионель перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ».
Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона»:
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