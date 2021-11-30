Боккетти: переход в «Спартак» — самое важное решение в моей жизни

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о переходе в московскую команду.
«Переход в «Спартак»? Мне позвонил Валерий Карпин. Я думал над этим предложением, так я хотел вернуться в Италию, пока был молодой. Меня приглашал «Ювентус», но речь шла об аренде с возможным последующим выкупом. Мне так не хотелось. Я понял, что мне нужно сразу подписывать контракт со «Спартаком». Это решение было принято всей семьей. Это самое важное решение в моей жизни. «Спартак» выиграл чемпионат, Суперкубок. И у меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни.
«Спартак» для меня? Даже не знаю, как объяснить. Это очень важно. Каждый день, когда я встречался с болельщиками, я понимал, что значит «Спартак». Я почти 8 лет провел в «Спартаке», больше, чем в других командах. Для меня он значит очень многое. Ты видишь, как люди любят «Спартак». Видишь в их глазах любовь к клубу. Ты как будто купаешься в любви. «Спартак» для России, и даже для Италии, это клуб с очень большой историей», — цитирует Боккетти «Спорт-Экспресс».
- 30 ноября 2021
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