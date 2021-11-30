УЕФА и АБФФ обратились в Футбольную ассоциацию Чехии за помощью в ситуации с Базановым
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола (АБФФ) обратились в Футбольную ассоциацию Чехии (FACR) с просьбой о помощи в ситуации с задержанием главы АБФФ Владимира Базанова, сообщает Denik N.
Ранее появилась информация, согласно которой Базанов был задержан полицией в Чехии. Функционера и его супругу подозревают в том, что они прибыли в страну на матч женской сборной Беларуси с чешской национальной командой без разрешения на въезд. Сообщалось, что Базанов может быть депортирован из Чехии.
На данный момент встреча отборочного турнира ЧМ-2023 среди женских команд между сборными Чехии и Беларуси, проведение которой запланировано на сегодня, 30 ноября, отложена.
Новость по темеПолиция Чехии задержала главу Белорусской федерации футбола
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