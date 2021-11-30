Беланов — о «Золотом мяче» Месси: Левандовского просто обокрали

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов выразил мнение, что обладателем этого трофея по итогам 2021 года должен был стать нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Напомним, награду получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси.



«Я в шоке! Роберта Левандовского просто обокрали! На мой взгляд, это несправедливо и неправильно. Говорил по этому поводу и со своим бывшим одноклубником и обладателем «Золотого мяча» Олегом Блохиным, который точно такого же мнения. Странная какая-то ситуация. Я такого, признаться, не ожидал и поэтому очень расстроился. Да, спору нет: Лионель Месси — звезда мировой величины, суперфутболист. Ничуть не умаляя достоинства аргентинского самородка, я всё же считаю, что именно поляк должен был получить «Золотой мяч» как лучший футболист 2021 года. Мне очень жалко было парня, когда я увидел его во время телетрансляции из Парижа.



Видимо, что-то происходит в этом мире, что не поддается объяснению. И каким образом определяют лучшего, я не могу понять. Левандовски в прошлом году вполне заслуженный «Золотой мяч» не дали, хотя форвард «Баварии» целеустремленно шёл к этому. Нынешняя ситуация точь-в-точь напоминает 2012 год, когда в таком же положении оказался испанец Андрес Иньеста. Он тогда блистал яркой игрой в «Барселоне», а со сборной Испании стал чемпионом Европы», — приводит слова Беланова meta-ratings.com.ua.