Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может летом возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может продолжить работу в английской Премьер-лиге. В услугах итальянского специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.



По информации источника, Манчини может летом возглавить «красных дьяволов». Шансы на это будут выше, если итальянская национальная команда не сможет пробиться через стыковые матчи на чемпионат мира-2022. При этом, если итальянцы и выйдут на мундиаль, существует вероятность того, что Роберто уйдёт в манчестерский клуб.



Напомним, вчера, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Ральфа Рангника на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. В настоящее время немецкий специалист оформляет необходимые документы. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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