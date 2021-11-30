Матч женских сборных Чехии и Беларуси перенесён из-за коронавируса в белорусской команде

Несколько футболисток женской сборной Беларуси заразились коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Сегодня, 30 ноября, в чешском городе Опава должен был состояться матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года между женскими сборными Чехии и Беларуси. Встреча была перенесена из-за вспышки коронавируса в белорусской команде. Согласно чешскому законодательству, остальные члены национальной команды должны сдать повторный тест.

Напомним, женская сборная Беларуси набрала 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы С отборочного турнира ЧМ-2023. Национальная команда Чехии (4) находится на 2-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Нидерландов (7), Исландии (3) и Кипра (0).