Матч женских сборных Чехии и Беларуси перенесён из-за коронавируса в белорусской команде

Несколько футболисток женской сборной Беларуси заразились коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).
Сегодня, 30 ноября, в чешском городе Опава должен был состояться матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года между женскими сборными Чехии и Беларуси. Встреча была перенесена из-за вспышки коронавируса в белорусской команде. Согласно чешскому законодательству, остальные члены национальной команды должны сдать повторный тест.
Напомним, женская сборная Беларуси набрала 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы С отборочного турнира ЧМ-2023. Национальная команда Чехии (4) находится на 2-м месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Нидерландов (7), Исландии (3) и Кипра (0).
- 30 ноября 2021
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