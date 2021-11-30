Месси представит «Золотой мяч» фанатам перед игрой с «Ниццей»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси представит болельщикам парижан свой седьмой «Золотой мяч». Об этом сообщает журналист Жульен Маньяр в своём «твиттере».
По информации источника, презентация состоится завтра, перед началом матча 16-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ниццей».
Вчера нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».
Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
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