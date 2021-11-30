Феликс начал тренировки в общей группе «Атлетико», португалец может сыграть с «Мальоркой»

Португальский нападающий «Атлетико» Жоау Феликс вернулся к тренировкам с общей группой «матрасников», сообщает Marca.
По информации источника, игрок готовится с командой к матчу 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», который состоится 4 декабря. Футболист пропустил чуть больше недели из-за проблем с икроножной мышцей.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард сыграл в семи матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 14 сыгранных туров в чемпионате Испании «Атлетико» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 29 очками в активе.
Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Кадис» — «Атлетико»:
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