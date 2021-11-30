Гвардиола: в «Ман Сити» чрезвычайная ситуация, у нас 14-15 игроков, а впереди декабрь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».



«У нас чрезвычайная ситуация, игроков очень, очень, очень мало. Мы никогда не жалуемся, когда футболистов травмы или красные карточки, потому что я очень доверяю команде, отсутствующих могут заменить другие игроки.



Но впереди декабрь – самый тяжёлый месяц в году. У нас всего 14-15 игроков, и многие из них сыграли в большом количестве матчей.



Кевин де Брёйне вернулся к работе, но ему нужно время, чтобы прийти в форму. Все игроки, у которых был коронавирус, говорят, что они истощены, устали и им нужно время. А Кевин — игрок, которому нужно быть в форме, чтобы показывать свои лучшие качества», — цитирует Гвардиолу BBC.



Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» состоится 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит 23:15 мск.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»:

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