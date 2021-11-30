Бывший вратарь сборной Бразилии Таффарел вошёл в тренерский штаб «Ливерпуля»

Бывший вратарь сборной Бразилии Клаудио Таффарел вошёл в тренерский штаб Юргена Клоппа в «Ливерпуле», сообщает Talksport.



По информации источника, бразилец занял должность тренера вратарей. Голкипер красных Алисон Бекер порекомендовал включить Таффарела в тренерский штаб клуба. Он знаком с Клаудио по совместной работе в сборной.



Таффарел провёл 101 матч за национальную команду Бразилии, с которой в 1994 году стал чемпионом мира. В настоящее время Клаудио работает с бразильской сборной в качестве тренера вратарей.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Ливерпуль» располагается на 3-м месте в турнирной таблице. У красных 28 очков в активе.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон»:

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