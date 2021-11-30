Экс-игрок сборной Египта Абутрика: гомосексуальность противоречит человеческой природе

Бывший футболист сборной Египта и эксперт телеканала beIN Sports Мохамед Абутрика раскритиковал акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.



«Это явление противоречит не только мусульманской культуре, но и человеческой природе. Аллах говорит в Коране, что мы должны чтить детей Адама, но, занимаясь этим гомосексуализмом, мы не уважаем людей, а унижаем их. Мусульмане должны сыграть свою роль в искоренении гомосексуализма. Это опасная отвратительная идеология. Говорят, что это право человека, но это не право человека, это против человечности», — приводит слова Абутрики Deadline.



Катарский медиахолдинг beIN Media Group дистанцировался от высказываний Абутрики.



«Как глобальная медиагруппа мы представляем, защищаем и поддерживаем людей и их интересы вне зависимости от их происхождения, языка и культурного наследия», — отметил представитель beIN.