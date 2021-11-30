Зобнин: не могу сказать, что обсуждали на встрече

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о встрече игроков с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Хорошо поговорили. Не могу сказать, что обсуждали на встрече. Хорватию? Валерий Георгиевич вам всё расскажет», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.