«Тогда уж заберите весь стадион!» Газзаев отреагировал на массовые задержания фанатов ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал массовые задержания болельщиков армейцев после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Мы живём в современном мире, и сегодня есть все возможности, чтобы не 400 человек забирать. Тогда уж заберите весь стадион, раз уж на то пошло! Как можно забрать 400 человек и сейчас выяснять, кто, что и так далее, когда есть на стадионе волонтёры, охрана и телевидение, которое просматривает практически все сектора? Там легко можно найти человека, который бросает файеры и мешает смотреть другим болельщикам. Почему сразу 400 человек забирают и начинают выяснение? Считаю, что здесь есть недопонимание. Мне кажется, надо отрегулировать этот момент для того, чтобы хулиганы не мешали тем болельщикам, которые приходят посмотреть на красивую игру, поболеть за свою команду», — сказал Газзаев в видео, опубликованном на YouTube-канале Геннадия Орлова.