«Лидс» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15
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Сегодня, 30 ноября, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Встреча 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Кристал Пэлас».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бек. Резервный рефери – Роберт Джонс.
«Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 13 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» с 12 очками располагается на 17-м месте в таблице. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 30 очков в 13 встречах.
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